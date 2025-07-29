Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ÎÇ³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï2030Ç¯Âå½éÆ¬¤Î³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ãå¼ê¤¬2030Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î1¹æµ¡¤«¤é3¹æµ¡¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ880¥È¥ó¤ÎÇ³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¤¬¤¢¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3¹æµ¡¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤ê½Ð¤·¤ò¿Ê¤á¤ë·×²è¤Ç¡¢29Æü¡¢¤½¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Î¹©Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶»ÒÏ§·ú²°¤Î¾å¤È²£¤«¤é¤½¤ì