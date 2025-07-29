¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î³¤¤Ç¥Ð¥ó¥¶¥¤½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç¤Ï¤¸¤±¤ëËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖA little while ago in Hawaii¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£³¤¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢Éâ¤­ÎØ¤Ç³¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡Ä¡£¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿åÃæ¥á¥¬¥Í´é¤¬¤á¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¡×?¥Ï¥ï¥¤ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿äªÈþÏÂ»Ò¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmiwako