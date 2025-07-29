¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¶áÇ¯¤Î¥Ö¡¼¥à¤ÇÇ¯Îð¤äÀ­ÊÌ¤òÌä¤ï¤º°¦¹¥²È¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥Ê¡£¡Ø¤´¼«°¦¥µ¥¦¥Ê¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡§¸¶°Æ¡¢»³ËÜ¤¢¤ê¡§¥Þ¥ó¥¬/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¤ß¤µ¤È¤µ¤ó¤Î¥µ¥¦¥Ê°¦¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£¥µ¥¦¥Ê¡¼¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¤¥­¥¿¥¤¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î¥µ¥¦¥Êº§¤È¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¦¥Ê¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÂç¤­¤µ¤È