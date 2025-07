Saucy Dogが、8月1日(金)に配信リリースされる新曲「スパイス」のミュージックビデオをYouTubeプレミア公開することを発表した。現在<Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR>を開催中のSaucy Dog。「スパイス」MVはツアーファイナルの沖縄公演後(8月3日(日)21時)にプレミア公開される。本楽曲は『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』の主題歌となっており、リリース日には