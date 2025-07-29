¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢23¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï7·î29Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Î¡Ö¥Ý¥ë¥È¥à¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëËÌ³¤Æ»¡×¤ÇÂè3¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬47¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤Æ»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£¤¢¤¹30Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÉõ¤¸¼ê¤ò³«Éõ¤·¡¢ÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æ²¦°ÌVS±ÊÀ¥¶åÃÊ Âè3¶ÉÉõ¤¸¼ê¤Î½Ö´Ö6Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ²¦°Ì¤Ë¡¢²¦°Ì½éÄ©Àï¤Î±ÊÀ¥¶å