¢£¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤âÍ­Ì¾¤ÊÃ«ÃÏÆ¬²¹Àô¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ­²¬Âçµ®¤È¥Á¥ç¥³¥×¥é¤ÎÈ¡´ÛÌë·Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Í­²¬Âçµ®¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¿²áµîÅê¹Æ¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È①～④ Hey! Say! JUMPÍ­²¬Âçµ®¤¬¡¢È¡´Û»³¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÈÈ¡´Û¤ÎÌë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ±ü¹Ô¤Î¤¢¤ëÌë·Ê¤òÇØ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¶á¤á¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Ìë·Ê¤ÎÁ°¤Ç¿ÍÊª¤ò±Æ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Î