俳優パク・ボゴムが、日本のファンと特別な時間を過ごした。【写真】本気!パク・ボゴム、筋骨隆々の身体つき7月26日・27日の2日間、パク・ボゴムの2度目となる単独ファンミーティング「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR IN JAPAN [BE WITH YOU]」が横浜・ぴあアリーナMMで開催され、約2万人の観客を動員して盛況のうちに幕を閉じた。今回のファンミーティングタイトル「BE WITH YOU」には、常にファンのそばにいたいというパク