ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤ºÂß¶â¶È¤ò±Ä¤ß¡¢°ãË¡¤Ë¹â¤¤¶âÍø¤Ç¶â¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ¤Î²ñ¼Ò¡Ö£Í'£ó¡×¥°¥ëー¥×¤Î²ñÄ¹¤ÎÃË¤é£²¿Í¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÃË¤é¤¬ÁÈ¿¥Åª¤ÊÈÈºá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âß¶â¶ÈË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Î²ñ¼Ò¡Ö£Í'£ó¡×¤Î²ñÄ¹¡¦ÉðÆ£·òÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¤È¼Ò°÷¤Î¿¢Â¼ÍµÂÀÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡££²¿Í¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤´¤í¤«¤éÂß¶â¶È¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤º¤Ë»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î£³¿Í¤ËÂÐ¤·¤¢¤ï¤»¤Æ£±£·£³