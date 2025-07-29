¼¢²ì¸©Ä£¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë»°Æü·îÂçÂ¤ÃÎ»ö¡á29Æü¸áÁ°ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï29Æü¡¢ËÌÎ¦¿·´´ÀþÆØ²ì¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¡½¿·Âçºå±ä¿­¶è´Ö¤ÎÁá´ü³«¶È¤Ë¸þ¤±¤¿·èµÄ¤ÎºÎÂò¤ò¸«Á÷¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âçºå¤Î´±Ì±ÁÈ¿¥¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤¬2019Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ñ¤äÍ¿ÅÞ¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤òËèÇ¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï°Õ¸«½¸Ìó¤¬º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¡£µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·µÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£·èµÄ¤Î¤¿¤á8·î4Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²ñ¹ç¤Ï±ä´ü¤¹¤ëÊý