2025Ç¯7·î27Æü¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬¸ø³«10Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ128²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Âè3ÃÆ¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ï¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬¡¢µ´¤Ë¤µ¤ì¤¿Ëå¡¦Ç©Æ¦»Ò¡Ê¤Í¤º¤³¡Ë¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ëµ´¤òÅÝ¤¹½¸ÃÄ¡Öµ´»¦Ââ¡×¤ËÆþÂâ¤·¡¢²æºÊÁ±°ï¡Ê¤¢¤¬¤Ä¤Þ¤¼¤ó¤¤¤Ä¡Ë¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡Ê¤Ï¤·¤Ó¤é¤¤¤Î