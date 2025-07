SAY MY NAME(セイマイネーム)がアニメの主題歌を担当する。【写真】本田仁美の“バキバキ腹筋”TVアニメシリーズ『ぽちゃーズ』(『EXITV』毎週火曜日25時15分〜26時15分内放送)の新主題歌が、SAY MY NAMEが歌う『ShaLala(Japanese version)』に決定した。あわせて、メンバーのHITOMI(本田仁美)とMEI(メイ)が新キャラクターの声を担当することも発表された。いずれもフジテレビで放送中の『EXITV』にて、7月29日25時15分か