¡Ö¿¿²Æ¤ÎµþÅÔ¤ÇÃåÊª¤òÃå¤Æ´À¤Ò¤È¤Ä¤«¤«¤Ê¤¤Èë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á(36)¤¬¿¿²Æ¤ÎµþÅÔ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Âç½÷Í¥¤È¤Î?¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥È?¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµÀ±àº×¤ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ïÈ×µ®»Ò¤µ¤ó¤È¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¡¦¾ïÈ×µ®»Ò(53)¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éËþÌÌ¤ÎÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò