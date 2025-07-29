WHITE SCORPION¤¬¡¢10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏSHOWROOM¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤Û¤ï¤¹¤Ô¤Î¤Û¤ï¤Û¤ïÆüµ­¡ÙÆâ¤Ë¤Æ¡£2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä·èÄê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡õÄÉ²Ã¸ø±é¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£9·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ãWHITE SCORPION 3rd ONEMAN LIVE Ï¢·â¡×¡ä¤Ë·èÄê¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤Ê¤ëÌë¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬È¯