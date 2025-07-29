¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ¤¬28Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀÄ¤¤¶õ¤È³¤¡¢Çò¤¤º½ÉÍ¤È¤¤¤¦¾ï²Æ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û44ºÐ¤ËÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¿·»³Àé½Õ¡¢¸å¤í»Ñ¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¿·»³¤Ï¡¢¡Ö³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¾å¤²¤ë¶õ¤âºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¤´¤­¤²¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËSISANDI¤Î¿åÃå¤Ë¥×¥é¥À¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¡¢EREWHON¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï¤½¤ÎÇØÃæ¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤Î1ËçÌÜ¤Ç¤ÏÊ¬