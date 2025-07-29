Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①～④¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È ¢£¥é¥Ö¥Ö¤ä¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¡¢¥Ý¥¬¥ê¤Î¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Þ¤Ç¡ª¥Á¥ãー¥à»È¤¤¤¬¾å¼ê¤Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¸½ºß¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø¡ãdominATE¡ä¡Ù¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¸ø±é¤ò³«ºÅÃæ¤ÎStray Kids¡£7·î26Æü¡¢27Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢¥èー¥í¥Ã