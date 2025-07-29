¡þ¶¥±ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè£³Æü¡Ê£²£¹Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡ËÃË»Ò£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÃ«¸ýÂî¡Ê£Ç£Ó£Ô£Ò¡½£Ç£Ð¡Ë¤¬¡¢£²£¶ÉÃ£¶£µ¤ÎÆüËÜ¿·µ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££¸ÁÈ£±°Ì¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢Á´ÂÎ£²°Ì¤Ç¾å°Ì£±£¶¿Í¤Ë¤è¤ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜµ­Ï¿¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã«¸ý¤Ï¡¢£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ÂåÉ½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£³·î¤ÎÁª¹Í²ñ¸å¡¢£²£¶ÉÃ£¹£±¤ÎÆüËÜµ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£