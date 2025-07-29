ÂçÃ«¤¬ÎÝ¾å¤Ç¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤È¸òÎ®¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö7·î28Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ1ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Çº£µ¨100ÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­¤Ï9¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¸ì¤Ç²ñÏÃ¡ª¡©ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ì¥Ã¥º¤Î¡È²øÊª¡É¤ÈÎÝ¾å¤ÇÃÌ¾ÐÁê¼êÀèÈ¯¤Ï¿·¿Í±¦ÏÓ¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ç0¾¡2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÂçÃ«¤È¤Ï