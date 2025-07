大規模言語モデルのClaudeを開発・提供しているAnthropicが、Claudeを利用できる有償プランであるClaude ProとClaude Maxの使用制限を厳しくしたことを発表しました。この仕様変更には、エージェント型コーディングツールのClaude Codeを24時間365日使い続けるユーザーを抑制する狙いがあるのではないかと指摘されています。We’re rolling out new weekly rate limits for Claude Pro and Max in late August. We estimate they’