¿¹²¼¿ÎÃ°¡Ê4524¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É»Ô¾ì¡Ë¡£»Íµ¨Êó¤ÏÆÃ¿§Íó¤Ç¡ÖÂåÌ¾»ì¤Î¿ÎÃ°¤«¤éÀ°Ä²ºîÍÑ¼´¤Ë·ò¹¯¥µ¥×¥ê¡¢°åÌôÉÊ¤ØÅ¸³«¡£¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥«¥×¥¨¥ëµ»½Ñ¤ËÆÃÄ¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¶ÈÀÓÍó¤Ï¸«½Ð¤·¤Ç¡Ú·øÄ´¡Û¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºàÎÁÍó¤Ï¡ÚÂçÄ²Á÷Ã£¡Û¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡ÖÃº»À»éËÃ»À¡×¡Ö¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý50²¯¡×¡Ö¥ª¥ê¥´¤È¥»¥ó¥¤¡×¤ÎÄ²³è¥µ¥×¥ê¡ÖÄ²¥Æ¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÅêÆþ¡£°ß¤Ê¤É¤ÇÍÏ¤±¤Ê¤¤ÆÈ¼«µ»½Ñ¡¢ÂçÄ²Á÷Ã£¥«¥×¥»¥ëµ»½Ñ¤ËÆÃÄ§¤Èµ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó1