Ado¤Î¿·¶Ê¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤¬¡¢9·î26Æü·à¾ì¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£Á°ºî¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Ë¤ÆB¡Çz¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¸Ì¿ÎÏ°î¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É³Ú¶Ê¡ÖDIGNITY¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿Ado¤¬¡¢º£ºî¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Ç¤â¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¿·¶Ê¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤È¤·¤Æ¥½¥í¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤­¤¿µÜËÜ¹À¼¡¡£½÷À­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ïº£²ó¤¬