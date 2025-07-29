µÀ±àº×¤Îº×Îé¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡ÖÈ¬ºä¿À¼Ò¡×¤ÎÀµÌç¡¦ÆîÏ°Ìç¤ÈÀÐÄ»µï¤Î´Ö¤Ë¡¢¡ØÆó¸®Ãã²°ÃæÂ¼Ï°¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿7·î¤Ï¡¢²ÈÌæ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌçËë¤ÈÄóÅô¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¡¢¸¼´Ø¤Î±ü¤Î´Ö¤Ë¤ÏµÀ±àº×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¾þ¤ê¤¬¤·¤Ä¤é¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµÀ±àÄ®¤Ç¤Ï¡¢£··î£±£°Æü¤«¤é£²£¸Æü¤òµÀ±àº×¤Î´ü´Ö¤È¤·¤Æ¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃæÂ¼Ï°£±£³ÂåÌÜ¡¦ÄÔ´îÉ§¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ºä¿À¼Ò¤Ë¤ª¶¡¤¨¤¹¤ëµÀ±àº×¤ÎÃÕ»ùÌßÃæÂ¼Ï°¤ÏÈ¬ºä¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¿Í