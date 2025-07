TWICE(撮影=田中聖太郎写真事務所) TWICEが、京セラドーム大阪で6度目のワールドツアーの日本公演となる、『TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN』をスタートさせた。【写真】TWICE、京セラドーム大阪公演の模様 昨年7月には、全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演である『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を神奈川・日産スタジアムで行ったTWICE。同公演では