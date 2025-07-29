¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç½ªÎ»¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿Å¨ÃÏ¤ÎÊüÁ÷¶É¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö²¿¤À¤È¡©¡×¤È²òÀâ¤¬¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Â¦¤ÎÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»