¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë34¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢É½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤Î¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤ÏÄÌ»»23²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÅÐ¾ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±»ï¥½¥íÅÐ¾ì¤È¤·¤ÆºÇÂ¿µ­Ï¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¼Â¸½¤·¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÇË¢É÷Ï¤¤Ë¿»¤«