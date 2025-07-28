¡Ö¾¾ÂÀÏº ¿·½É¾®Âì¶¶ÄÌ¤êÅ¹¡×¥¤¥á¡¼¥¸¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥óÀìÌç¶ÈÂÖ¡Ö¾¾ÂÀÏº¡×¤òÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¿·½É¡¦¾®Âì¶¶ÄÌ¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î·ãÀï¶è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°ì³Ñ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¶ÈÂÖ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Æü¡¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¹Ô¤­¸ò¤¤¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê°ìÇÕ¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡×¡£¶¥¹ç¤Ò¤·¤á¤¯¤³¤ÎÃÏ¤À¤«