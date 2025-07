北朝鮮はフォーチュン100企業やIT企業などに自国の労働者をリモートワーカーとして送り込み、出稼ぎ作戦を繰り広げてきました。この出稼ぎ作戦のベースとなる「ノートPCファーム」を運営していたアリゾナ州の女性が、懲役8年半の判決を受けました。District of Columbia | Arizona Woman Sentenced in $17M IT Worker Fraud Scheme That Illegally Generated Revenue for North Korea | United States Department of Justicehttps: