中国国家税務総局の関係責任者は7月28日午前、国務院報道弁公室が開いた「第14次五カ年計画（2021〜2025年）の質の高い達成」をテーマとした記者会見で、第14次五カ年計画期間中の税収の推移などを紹介しました。 それによると、2021年以降、中国経済は安定的に成長し続け、税務部門が徴収する税金と諸費用は累計155兆元（約3190兆円）を超える見通しで、歳入全体に占める割合は約80％に達しています。うち、税収は合計85兆元（約1