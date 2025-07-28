◆記者コラム・タカ番24時「久しぶりやね」。球宴明けの25日、みずほペイペイドームでの全体練習で声をかけられて驚いた。川瀬晃内野手（27）だった。新聞だけでなくテレビや雑誌など、ソフトバンクに担当を置くメディアは多い。ホームだと30人ほどが集まり、ビジターでも10人ほどが同行取材。そのため、私もいつ誰が来ていたのか分からない時がある。今回は勤務の休みと球宴取材が続いたため、チームを取材するのは約1週