物価高の今、価格が安定している食材は何かと重宝しますよね。なかでも、おすすめの組み合わせは、豆苗×ツナ缶！冷凍うどんにあわせれば、〈お得・手軽・美味〉な大満足ランチに。ゆずこしょう入りのさわやかなとろろもプラスして、夏らしい一皿に仕上げます。『ツナと豆苗のゆずこしょうとろろうどん』のレシピ材料（1人分）冷凍うどん……1玉（約200g）豆苗……1/2袋（正味50g）〈ゆずこしょうとろろ〉長いも……100gゆずこしょ