日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２８日、東京・両国国技館で開かれた。大相撲名古屋場所では約４年ぶりに番付に東西横綱がそろった一方で、結果は振るわなかった。豊昇龍（立浪）は３日連続で金星を配給し、途中休場。大の里（二所ノ関）は新横綱では昭和以降最多となる４個の金星を与え、千秋楽まで優勝争いに残ることはできなかった。横審の大島理森委員長（元衆議院議長）は両横綱について「