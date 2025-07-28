捜査員に続き住宅から出てきた男は、強盗殺人などの疑いで逮捕されたベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（24）。佐賀県の住宅で、親子2人をナイフで脅し現金を奪ったうえ、40歳の娘を切りつけ殺害した疑いが持たれている。ナイフを持った男が家に侵入・現金1万1000円を渡したが…カン容疑者は28日、身柄を佐賀地検に送られた。日本語講師の椋本舞子さん（40）と母親の2人が被害に遭ったこの事件は26日午後4時半ごろ