元男闘呼組メンバーで俳優の前田耕陽と、アニメ「ポケットモンスター」のサトシ役などの声優を務める女優の松本梨香が２８日、大阪松竹座で行われた舞台「大阪は踊る！」（１０月４〜１２日）の取材会に出席した。同公演は、作家・高遠響氏の小説「大阪は踊る！」を舞台化したもの。大阪・道頓堀に石油がわき、大阪市役所「どないしょう課」の職員・前田拓郎（浜中文一）が右往左往しながら東奔西走するという物語だ。同作で松