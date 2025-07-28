タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女でモデルの香音が夏らしいショットを公開した。２８日までに更新した自身のインスタグラムに「お仕事終わりに謎わんこゲット毎日暑いね〜」とつづり、ホワイトのノースリーブニット姿のコーディネートを披露。この投稿にファンからは「可愛すぎるよ〜」「夏とギャル感あってすごくいい！」「可愛いのにスタイルよすぎ」「おでこ出すと可愛いですね」「髪の毛明るい香音ちゃん大好きだか