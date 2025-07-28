米メディアがイチロー氏（５１）の英語スピーチを絶賛だ。２７日（日本時間２８日）、イチロー氏はニューヨーク州クーパーズタウンで行われた米野球殿堂入り式典で約２０分間、英語スピーチを行った。１票差で史上２人目の満票を逃したイチロー氏は、その記者に対し、自宅へ招いての食事をオファーしていたが、「私の家に招待するというオファーはもう期限が切れました」と話すと会場は爆笑に包まれた。「ニューヨークポスト」紙