巨人は２８日、広島から名古屋に新幹線で移動した。後半戦最初のカード２６、２７日は敵地マツダで広島に２連勝。前半戦最終戦を含めて今季初の３試合連続５得点以上で３連勝とし、４４勝４４敗３分けの勝率５割に戻した。残り５２試合で首位・阪神と１０ゲーム差の２位。２９日からは敵地バンテリンドームで中日と３連戦に臨む。チームとして７月１２日以来の貯金を目指して初戦の２９日は西舘が先発する。