¡È¥¤¥±¥á¥óÉ¾ÏÀ²È¡É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È²­Ä¾¼Â¡Ê58¡Ë¤¬8·î24Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥í¥Õ¥È¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²­Ä¾¼Â¤Î¸«¤¨¤ë¥é¥¸¥ª30¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²­¤ÏºòÇ¯¡¢µæ¶Ë¤Î¿ä¤·³è¼êÄ¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó³Ø½¬Ä¢¡×¡ÊÆü¶½´ë²è¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë¤«¤é¥¤¥±¥á¥óÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¡Ö²­Ä¾¼Â¤Î¤¤¤¤ÃËº×¡ª¡×¤«¤éºØÆ£¹©¡¢¾ëÅÄÍ¥¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹±Îã¡Ê¹âÎð¡Ë¤Ç¡¢¤â¤¦°ÕÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ°Çä¤ê2800