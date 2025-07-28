2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。今年の「24時間テレビ48」チャリティーパートナーに氷川きよしさんが就任しました。現在47歳、デビューから25年。福岡県で生まれ、幼い頃から様々な悩み、葛藤を抱えながら生きてきた氷川さん。そんな氷川さんを救ってくれたのは、他でもない「歌」でした。幼い頃、母に連れられて行った松田聖子さんのコンサートで「歌の素晴らしさ」