【マシンチャイルド】 9月上旬 発売予定 価格：3,300円 「マシンチャイルド」 イラストレーターの大槍葦人氏は、PC用シミュレーション「MACHINE CHILD（マシンチャイルド）」を9月上旬に発売する。価格は3,300円。 本作は街の人々との出会い、バカンス、ちょっとした冒険など様々なイベントを通じて娘を育成するシミュレーションゲーム。タロ