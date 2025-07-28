最新のコメの平均販売価格は、9週連続で値下がりました。【映像】小泉農水大臣の会見の様子「だいぶ下げ幅は縮んでいる状況ですが、9週連続の低下ということになりました」（小泉農水大臣）農林水産省によりますと、全国のスーパー約1000店舗で、20日までの1週間に販売されたコメの平均価格は、前の週より4円安い5kg当たり3585円（税込み）でした。9週連続の値下がりですが、下げ幅は前の週の3分の1に縮小しました。銘柄米の