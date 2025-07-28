ユーロ圏１０年債利回り格差縮小、米欧貿易合意を受けて仏６７、伊８３ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.691 フランス3.356（+67） イタリア3.519（+83） スペイン3.283（+59） オランダ2.86（+17） ギリシャ3.362（+67） ポルトガル3.117（+43） ベルギー3.218（+53） オーストリア3.022（+33） ア