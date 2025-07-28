江戸川乱歩の作品を原案に設定を現代に変え、オリジナル解釈を加えた3作品が、没後60周年記念作品『RAMPO WORLD』と題して10月3日よりシネマート新宿、池袋シネマ・ロサほかにて順次公開されることが、没後60年となる本日2025年7月28日に発表された。併せて、3作品それぞれメインのキャスト、監督も解禁され、コメントが到着した。【写真】「3つのグノシエンヌ」で松田凌が主演 共演に安野澄、岩男海史、前迫莉亜本格推理小