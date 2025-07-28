9·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø±Ç²è¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥­¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥­¥é¥Ã¥­¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢ÎòÂå¥×¥ê¥­¥å¥¢¤È±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¿·¥¹¥Á¡¼¥ë2ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë·ù¤¤¤Î¾¯½÷¡¦¥Æ¥é¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦Ææ¤Î½÷À­¸·¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥Æ¥é¤È¤Î´Ø·¸À­¤È¤Ï¡©ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥­¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥­¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü