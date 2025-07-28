リバプールは7月30日に横浜FMと対戦するアジアツアーで来日中のイングランド・プレミアリーグのリバプールは7月28日、公式Xを更新。朝に日本文化に触れた様子を伝えた。7月30日に横浜F・マリノスと日産スタジアムで親善試合を行うリバプールは、同27日の夕方に香港から東京に到着。来日して初の朝を迎えた28日は、意外な“朝活”を行ったようだ。クラブの公式Xは、午前中に選手たちが日本の寺院を訪れた6枚の写真を公開。日