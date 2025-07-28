佐賀県伊万里市で起きた強盗殺人事件。カメラ付きインターフォンに残されていた容疑者の画像が逮捕の決め手となったようです。【写真を見る】佐賀・伊万里強盗殺人ベトナム国籍の実習生（24）逮捕の決め手はカメラ付きインターフォンの画像事件が起きたのは、おととい午後4時半ごろ。伊万里市東山代町長浜の住宅で親子が刃物を持った男に襲われ、椋本舞子さん（40）が死亡、70代の母親も首などにけがをしました。住民「何十年と