日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限7245(6871) 12月限29(29) TOPIX先物 9月限8014(8014) 日経225ミニ 8月限4147(4147) 9月限100022(10002