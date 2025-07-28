日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 20273( 18745) 12月限 133(33) TOPIX先物 9月限 20318( 19669) 日経225ミニ 8月限9616(9616) 9月限268760(26876