日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年8月限・SQ 8月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万2000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 164( 164) JPモルガン証券50(50) SBI証券 154(48) 松井証券46(