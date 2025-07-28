参院選の敗北を受けて自民党は、きょう両院議員懇談会を開催しました。「石破おろし」は一体どうなるのか？ 【写真を見る】参院選の敗北を受け自民党が両院議員懇談会を開催 愛知の議員は…｢総裁選の前倒しを｣｢下野するのも一つの選択肢｣ 「石破おろし」の急先鋒の1人、愛知14区選出の今枝宗一郎衆議院議員。（愛知14区 自民党 今枝宗一郎 衆院議員）「（与党が）過半数割れして政治の不安定さを増してしまった。トップには、ま