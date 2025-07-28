敗軍の将は責任をとるべきか、大敗の原因は石破総理だけの問題なのか。党内からは「続投」と「退陣」を求めるそれぞれの声があがっています。【写真を見る】“石破おろし”の号砲か？自民・両院議員懇談会石破総理は続投に強い意欲も出席議員からは「続投」「退陣」の声石破総理「多くの同志の皆様方、議席を失うことになりました。深く心からお詫びを申し上げます」石破総理は冒頭、参議院選挙の大敗について議員らに頭を下