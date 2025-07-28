『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX Character Promotion Reel 渚カヲル 12月10日に発売される「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」Blu-ray BOXより、メインキャラクターの名場面を音楽と合わせて新規編集したキャラクタープロモーション映像の第7弾「渚カヲル」が公開された。 これまで「碇シンジ」、「綾波レイ/アヤナミレイ(仮称)」、